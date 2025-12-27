Siirt'te kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası, arama çalışmaları sonucu bulundu.
Kentte dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Cafer S'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cafer S'nin bulunması için dron destekli arama çalışması başlattı.
Ulus Mahallesi'nde baygın bulunan Cafer S, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Cafer S, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA