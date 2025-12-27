‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından bölgede yürütülen yeniden inşa çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bölgede tamamlanan 455 bininci afet konutu, köy evleri ve iş yerlerinin kura çekimi ve anahtar teslimi töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Hatay’da düzenlenen törende hak sahipleri yeni yuvalarına kavuştu. Kahramanmaraş’ta da yapımı tamamlanan 18 bin 541 konut, 3 bin 540 işyeri Doğukent’te düzenlenen programla hak sahiplerine teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılım sağladığı törende; Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Gerçekleştirilen teslimlerle birlikte Kahramanmaraş’ta bugüne kadar toplam 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi, 5 bin 766 işyeri olmak üzere toplamda 73 bin 956 konut, köy evi ve işyeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş oldu.

“Konutların Teslimi Büyük Mücadelenin Somut Göstergesi”

Kahramanmaraş’ın birlik ve beraberlik içinde yeniden yükseldiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel,

“6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız asrın felaketi, şehrimizin hafızasında derin izler bıraktı ancak devletimizin ve milletimizin güçlü dayanışmasıyla yaralarımızı hızla sarıyor, Kahramanmaraş’ımızı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar sayesinde hemşehrilerimiz yeni yuvalarına yeni iş yerlerine kavuşmaya devam ederken, 455 bininci konutun teslim edilmesine şahitlik etmek bizler için büyük bir gurur vesilesi. Bugün şehrimizde inşa edilen kentsel tasarım alanlarında 18 bin 541 konut ve 3 bin 540 işyerinin hak sahiplerine teslim edilmesi, bu büyük mücadelenin en somut göstergesi. Şehrimizin yeniden ayağa kalkmasında en büyük iradeyi ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Kahramanmaraş halkı adına minnetlerimi ifade ediyorum. Bununla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere tüm bakanlıklarımız, ilgili kurumlarımız ve sahada gece gündüz emek veren çalışanlarımız bu sürecin gerçek kahramanlarıdır. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Tüm İmkânlarımızı Seferber Ediyoruz”

Başkan Görgel, en büyük güçlerinin hemşehrilerinin sabrı ve dayanışması olduğunu ifade ederek “Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıdan ulaşıma, sosyal donatı alanlarından kültürel projelere kadar geniş bir yelpazede hizmet üretiyoruz. Şehrimizin her köşesinde yürütülen yeniden inşa faaliyetlerinde Büyükşehir Belediyesi olarak öncü bir rol üstleniyor, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Vatandaşlarımızı sağlam, modern ve huzur dolu evlerinde yarınlara güvenle yürüyebilmeleri için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı