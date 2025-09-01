Kahramanmaraş’ta yaşayan 11 yaşındaki Bayram ve 3 yaşındaki Salman Şen kardeşler, Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastalığıyla yaşam mücadelesi veriyor. Kardeşlerin hayati öneme sahip tedaviye ulaşabilmesi için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi’nde yaşayan Şen ailesinin büyük oğlu Bayram’a 2018’de, küçük kardeşi Salman’a ise 2023 yılında DMD teşhisi konuldu.

Kas fonksiyonlarını kaybettiren hastalığın ilerlememesi için gerekli tedavinin maliyeti 5 milyon 800 bin dolar.

Ancak fabrika işçisi baba Hüseyin Şen ve ev hanımı anne Deniz Şen için bu tutarı karşılamak imkânsız.

Aile, 2025 yılı Ocak ayından itibaren Valilik onaylı kampanya yürütüyor. Kampanyaya destek olmak amacıyla Haydarbey Mahallesi Meridyen Loft binası altında kermes etkinliği düzenlendi.

Kermeste gıda ürünlerinden el emeği eşyalara kadar birçok ürün, ziyaretçilerini bekliyor.

Zamanın hızla aleyhlerine işlediğini belirten anne Deniz Şen ve baba Hüseyin Şen, hayırseverlere çağrıda bulunarak, “Çocuklarımızın yaşama tutunabilmesi için desteğinize ihtiyacımız var” dedi.