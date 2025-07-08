Prematüre Doğdu, Kuvözde Kaldı, Yanlış Aileye Teslim Edildi İddiası

Y.A. isimli genç, 23 Mayıs 2007’de prematüre olarak 7 aylıkken ve 1 kilo 300 gram ağırlığında dünyaya geldi. Bir süre kuvözde tedavi gören bebek, daha sonra ailesine teslim edildi. Ancak doğumdan 6 gün sonra kan grubunun A Rh pozitif olarak değiştiği kayıtlarda görüldü.

DNA Testi Gerçeği Ortaya Çıkardı: “Yüzde 0 Eşleşme”

Aile, 2023 yılında özel bir merkezde DNA testi yaptırdı. Raporda “Annelik ve babalık olasılığı yüzde 0” ifadesine yer verildi. Bunun üzerine aile, çocuklarının hastanede karıştığını düşünerek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Adli Tıp: Çocuk, Biyolojik Aileye Ait Değil

Soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede de, çocuğun M.A. ve Z.A. çiftiyle biyolojik bağının bulunmadığı tespit edildi. Raporda, “Biyolojik anne ve babalık reddedildi” denildi.

Avukat: 18 Yıldır Süren Karmaşa Son Bulsun

Ailenin avukatı Şahin Koyun, hem ailenin hem de Y.A.’nın bu durumdan psikolojik olarak etkilendiğini belirtti.

“Doğumdan sonra çocuk kuvözde kaldığı süre boyunca ailesine gösterilmemiş. İlk kan testinde bebek 0 Rh pozitif, altı gün sonraki testte ise A Rh pozitif olarak kaydedilmiş. Bu da hastanede karışma ihtimalini güçlendiriyor.”

Savcılık ve Bakanlık Soruşturma Başlattı

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı da iddialarla ilgili inceleme başlattı. Aile, 18 yıl önce meydana gelen bu büyük karışıklığın bir an önce aydınlatılmasını istiyor.