Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Eris varyantının olup olmadığı hakkında açıklama yaptı.

9 vakada Eris varyantına rastlanmasıyla Bakan Koca, "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü.

Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz" diye sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bunun üzerine varyantın belirtileri ve detayları ise merak konusu oldu.

Konu ile ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Selçuk Nazik şunları söyledi.