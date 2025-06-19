Kahramanmaraş’ta eğitimin öncü kurumlarından biri olan Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, başarılarıyla adından sıkça söz ettiren ortaokul öğrencilerini görkemli bir törenle mezun etti.

Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreni, duygusal anların coşkuya, veda sözcüklerinin geleceğe dair umutlara dönüştüğü unutulmaz bir geceye sahne oldu.

Yıl boyunca akademik başarılarıyla olduğu kadar sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki aktif rolleriyle de dikkat çeken öğrenciler, bu özel günde hem öğretmenleri hem de aileleriyle gurur dolu anlar yaşadı.

Renkli süslemelerle adeta bir şenlik havasına bürünen okul bahçesi, mezuniyet töreniyle coşku dolu alkışlara, kahkahalara ve zaman zaman gözyaşlarına tanıklık etti.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Ortaokul Müdürü Mehmet Gül, yaptığı anlamlı konuşmada öğrencileri tebrik ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün burada sadece bir mezuniyeti kutlamıyoruz. Aynı zamanda geleceğin doktorlarını, mühendislerini, öğretmenlerini ve liderlerini uğurluyoruz. Her biriniz bizim için birer gurur kaynağısınız,” ifadelerini kullandı.

Törenin en heyecanlı anı olan keplerin hep birlikte gökyüzüne fırlatılması, büyük alkışlar eşliğinde gerçekleşti.

Veliler, çocuklarının bu anlamlı gününde duygularını gizleyemezken, bol bol fotoğraf çektirerek bu özel anları ölümsüzleştirdi.

Öğrenciler ise hem mutluluğu hem de dostluklarının anılarını taşıyarak yeni bir eğitim yolculuğuna ilk adımlarını atmanın heyecanını yaşadı.

Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da mezun ettiği öğrencileriyle eğitimin kalitesini ve vizyonunu bir kez daha ortaya koyarken, başarılarla dolu bir geleceğe güçlü bir başlangıç yapmanın gururunu taşıdı.