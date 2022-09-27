Bu kapsamda Doğa koleji T-MBA liderlik akademisinin davetleriyle Alp Asistanlık Grup Yönetim Kurulu Başkanı Alp Eren Önal, okul öğrencilerine girişimcilik konulu seminer verdi.

Önal burada öğrencilere girişimciliğe dair bilgiler verirken, tecrübelerini paylaştı.

T-MBA Liderlik Akademisi Öğretmeni Burcu Toyganözü, “öğrencilerimiz için çok faydalı bir program oldu” dedi.

Alp Asistanlık Yönetim Kurulu Başkanı Alp Eren Önal, çok verimli bir seminer olduğunu söyledi.

Doğa Koleji Müdür Yardımcısı Fatih Çınkı, “Doğa Koleji olarak bu gibi faaliyetlerimize devam edeceğiz.” dedi.