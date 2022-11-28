Adıyaman, Afyonkarahisar, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, İstanbul ve Osmaniye olmak üzere 7 ilden toplam 150 sporcu dereceye girmek için ter döktü.

2 gün süren yarışmada kategorilerinde dereceye giren sporcular Kahramanmaraş Doğa Koleji tarafından ödüllendirildi.

4 kategoride ilk üçe giren sporculara madalya, plaket ve hediye çeki verildi.

Açık Kategoride

Ahmed Muhammed alhac Sefa Var Yunus emre gülaçtı

14 yaş ve altı kategorisinde

Beren kalyoncu Caner Ergün Yusuf ahlatlı

10 yaş ve altı kategorisinde

Cihan Baydemir Kürşat coşkun Eren yağız öksüzler

8 yaş ve altı kategorisinde

Ufuk genç Mehmet uygar Ökten Galip eren yıldırım

Derece yaparak ödülü almaya hak kazandı. Ödüllerini doğa koleji yöneticileri ve gençlik spor il müdürü cemil boz verdi.

Ödül töreninin ardından aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan boz, turnuvaya ev sahipliği yaptıkları için doğa kolejine teşekkür etti.

Burada konuşan Kahramanmaraş doğa koleji satranç öğretmeni dilek koltek, bu tarz etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi.