Adıyaman, Afyonkarahisar, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, İstanbul ve Osmaniye olmak üzere 7 ilden toplam 150 sporcu dereceye girmek için ter döktü.
2 gün süren yarışmada kategorilerinde dereceye giren sporcular Kahramanmaraş Doğa Koleji tarafından ödüllendirildi.
4 kategoride ilk üçe giren sporculara madalya, plaket ve hediye çeki verildi.
Açık Kategoride
- Ahmed Muhammed alhac
- Sefa Var
- Yunus emre gülaçtı
14 yaş ve altı kategorisinde
- Beren kalyoncu
- Caner Ergün
- Yusuf ahlatlı
10 yaş ve altı kategorisinde
- Cihan Baydemir
- Kürşat coşkun
- Eren yağız öksüzler
8 yaş ve altı kategorisinde
- Ufuk genç
- Mehmet uygar Ökten
- Galip eren yıldırım
Derece yaparak ödülü almaya hak kazandı. Ödüllerini doğa koleji yöneticileri ve gençlik spor il müdürü cemil boz verdi.
Ödül töreninin ardından aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan boz, turnuvaya ev sahipliği yaptıkları için doğa kolejine teşekkür etti.
Burada konuşan Kahramanmaraş doğa koleji satranç öğretmeni dilek koltek, bu tarz etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi.