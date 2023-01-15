Her Yıl Binlerce Öğrencinin Hem Kendini Denediği Hem De Yüzde 100’e Varan Burs Oranları İçin Yarıştığı Sınav, Tüm Türkiye’deki Doğa Koleji Kampüslerinde Eş Zamanlı Olarak Düzenlendi.

Doğa Koleji Kampüsünde Gerçekleşen ve eğitimde fırsat eşitliğinin amaçlandığı bursluluk Sınavı’na 4. Sınıftan 11. Sınıfa Kadar Tüm Öğrenciler katıldı

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüsü psikolojik danışmanı ve rehber öğretmeni oya Akpınar, sınava yoğun ilgi gösteren öğrencilere ve velilere teşekkür etti.