Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destekleriyle Arslanbey Mesire Alanı’nda hayata geçirilen ve 6 Şubat depremleri öncesi hizmete alınan Doğa ve Fen Okulu’nun çevresini yeniliyor.

Toplam 160 metrekare alan üzerine konumlandırılan ve içerisinde birçok derslik, atölye ve oyun alanı yer alan Doğa ve Fen Okulu’nun bahçesinde; bitkilendirme, çim ekimi, toprak tesviye, peyzaj ve çevre düzenleme uygulamaları devam ediyor.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Doğa ve Fen Okulu yenilenen çehresiyle yeni eğitim öğretim döneminde misafirlerini ağırlamaya devam edecek.