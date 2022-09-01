Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

1 Eylül itibarıyla doğalgaz ve elektriğe zam yapıldı.

Konutta yüzde 20, sanayide ise yüzde 50 zam

3 ayrı kalemde zam gelirken konutlarda kullanılan doğalgaz ve elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılan doğalgaz ve elektriğe yüzde 50 zam yapıldı.

EPDK'dan açıklama

EPDK'dan yapılan açıklamada, salgının etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirdiği belirtildi.

"Küresel enerji krizi" olarak da yorumlanan bu süreçte tüm ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir. Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji ham madde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebiyle nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 lira olmuştur."

BOTAŞ’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, yüzde 99’dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir.

Dünyada pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte artan doğalgaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğalgaz fiyatlarında yüksek oranda artışlar meydana gelmiş olup, bu durum kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte ve takip edilmektedir. Buna ilaveten, Avrupa’nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş artarak devam etmiş ve pandemi öncesine göre küresel piyasalardaki doğalgaz fiyatlarında yüzde 2000’e varan oranlarda artış meydana gelmiştir. Buna karşın, küresel piyasalardaki yüksek doğalgaz fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

Diğer taraftan, bağımsız yayın organı Evsel Enerji Fiyat Endeksi’ne (HEPI-Household Energy Price Index) ve EUROSTAT verilerine göre konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğalgaz ülkemizde kullanılmaktadır.

1 Eylül 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğalgaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması maalesef zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Konutlarda kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 20,4

• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 47,6

• Sanayide kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 50,8

Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 49,5 oranında artış yapılmıştır.

Bu artışlara rağmen, özellikle Konutlarda kullanılan doğalgazda tüketicilerimize yüzde 80’in üzerinde destek verilmeye devam edilmektedir."

Haziran ayında da yüzde 30 zam yapılmıştı

Evlerde kullanılan doğalgazın fiyatı son olarak geçtiğimiz haziran ayında yüzde 30 zamlanmıştı.