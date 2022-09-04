Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam’ın oğlu Oktay Çam ile Hatice-Mustafa Doğruoğlu’nun kızları Zehra Nur Doğruoğlu için özel bir düğün salonunda düğün töreni düzenlendi.

Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam, görkemli bir düğün ile oğlunu evlendirdi. Çiftin nikahını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kıydı. Damat Oktay Çam ile Zehra Dağruoğlu’nu nikah şahitliklerini ise çok sayıda protokol üyesi yaptı.

Genç çiftin nikahının kıyılmasının ardından düğünde davetliler ve genç çift doyasıya eğlendi.



Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam düğüne katılanlara teşekkür etti.



