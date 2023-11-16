Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Kaynak: TRT Haber
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Kaynak: TRT Haber
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