Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.