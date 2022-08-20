Kahramanmaraş’ın ev sahipliği yaptığı doğu ve batı âlimlerinin bir araya gelerek deruhte ettiği toplantı ülkemizde bu yönüyle ilk defa icra edildi.

Ülfet vakfının ev sahipliği yaptığı toplantıya ülkemizin yedi bölgesinden ilim ve irfan ehli; müderris ve akademisyenler katılım sağladı.

“ Türkiye’nin ve ümmetin selameti adına ulemanın yol haritası ” ana başlığıyla düzenlenen toplantıya Türkiye’nin dört bir yanından 100’e yakın âlim, akademisyen, müderrisin yanı sıra Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’te katılım sağladı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da telefon bağlantısıyla katıldığı toplantıda gün boyu “ milli ve manevi değerler, ulemanın sorumluluğu ve yol haritası ” konuşuldu. Ülkemizin doğu ve batı bölgelerinin ilim erbabının bir araya geldiği toplantıda Türkiye başta olmak üzere İslam âleminin sorunları ele alındı.

İki oturumdan oluşan toplantının öğleden önceki bölümü Reisül-Kurra Mustafa Demirkan hocamızın kuran tilaveti, ülfet Vakfı Kurucu Başkanı Şeyh Abdullah Taylan Ve Anadolu Âlimler Birliği Başkanı Ömer Faruk Akkaya hocanın selamlama konuşmasıyla başladı. Her konuşmacı tebliğini sundu.