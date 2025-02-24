Depremzedelerin güvenli ve modern konutlara bir an önce kavuşabilmesi amacıyla gerçekleştirilen sondaj ve zemin etütü çalışmalarının ardından, afet konutlarının inşaatı hızla ilerliyor.

Doğukent Mahallesi'nde yürütülen çalışmalara paralel olarak, Güneşevler Mahallesi'nde de etaplar halinde devam eden projeler kapsamında binalar yükselmeye devam ediyor. Aynı zamanda yeni binaların temel atma çalışmaları da hız kesmeden sürdürülüyor.

Depremden en çok etkilenen mahallelerden olan Doğukent ve Güneşevler'deki bu yoğun çalışmalar, Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınması ve afetten sonraki hayatın normalleşmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.