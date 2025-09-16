Helyum gazlı balonların saçtığı tehlikelere bir yenisi daha eklendi. Düzce'de bir hafta önce doğum günü yapılan Muhammet Ali Günaydın doğum günü için alınan helyum gazlı balondan zehirlenip hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre evde yalnız olan 10 yaşındaki Muhammed Ali Günaydın'ın anne babası eve geldiklerinde çocuklarının hareketsiz bir şekilde yattığını ve balonun kafasında olduğunu gördü.

Durumun hemen sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Günaydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.