Anne F.E.S, hastanede daha önce tedavi gören, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğine yatışı yapılan çocuğunun durumuna ilişkin Uz. Dr. ile görüşmek istedi.

Geçmişte çocuk yoğun bakım kliniğinde tedavisi sırasında çocuğunun kolunun kırıldığı ve ilgilenilmediğini iddia eden F.E.S, kadın doktorun odasına girerek kapıyı kilitledi.

Çıkan tartışmada şüpheli odada bulunan makas ve su ısıtıcısıyla doktoru darbetti. Şüpheli, odanın kapısını açmasının ardından güvenlik görevlilerince kontrol altına alındı.