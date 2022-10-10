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Dolar/TL yeni haftaya 18,57 seviyesinden başladı. Kur geçen hafta yeni zirve olan 18,61'e yükselmesinden sonra sınırlı geriledi. Euro/TL, 18,09 seviyesinde işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda dolar, ABD'de gücünü koruyan istihdam piyasasının Fed'in faiz artırımlarını yükselteceği beklentisini pekiştirmesinin ardından enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyrettiğini göstermesi beklenen TÜFE verisinin öncesinde haftaya yüksek başladı. ABD'de işsizlik, cuma günü açıklanan veriye göre beklentilerden fazla azalırken perşembe günü açıklanacak TÜFE'den beklenti, enflasyonun yıllık bazda yüzde 8,1 arttığını göstereceği yönünde. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 112,83 seviyesinde yatay seyrederken geçen hafta gördüğü 110 seviyesinden tırmanarak, geçen ay gördüğü 20 yılın zirvesi olan 114.78 seviyesine yaklaştı. Euro/dolar paritesi cuma günü 0,98 doların altına indikten sonra 0,97 seviyesinde işlem görüyor.

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