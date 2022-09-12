Dolar/TL yeni haftanın ilk gününde 18,24 seviyesinden işlem görüyor.



Euro/TL18,40 civarında hareket ediyor.



Piyasalarda faiz artışları ve enerji arz sıkıntıları ile kuvvetlenen resesyon endişeleri takip ediliyor.



Euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin para politikasında sıkılaştırmaya devam edileceğine işaret eden açıklamalarının ardından dolar karşısında 0,9865'e kadar geriledikten sonra yeniden 1'in

üzerine çıkarak üç haftadan uzun bir sürenin zirvesine yükseldi.



ABD'de yarın enflasyon verileri açıklanacak. Verilerin 21 Eylül'deki Fed kararı öncesinde 75 baz puanlık artış beklentilerini 50 baz puana azaltıp azaltmayacağı takip ediliyor.