Döviz piyasasında gözler ABD enflasyon verisinde olacak.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ne kadar agresif faiz artıracağına yönelik ipuçları için saat 15.00'de açıklanacak ABD enflasyon verileri takip edilecek.



Kritik veri öncesi dolar/TL 18,22, euro/TL 18,48 seviyesinde hareket ediyor.



Euro/dolar paritesi 1,01 civarında işlem görüyor.

Analistler çekirdek enflasyonun yükselişe devam edeceğini tahmin ederken, bunun kısa vadede faizler üzerinde nasıl etkileri olacağı net değil.

Piyasalar 20-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek politika toplantısında 75 baz puan büyüklüğünde üçüncü bir faiz artışını fiyatlıyor.

Fed, 75 baz puan artırıma gitmesi durumunda politika faizini hedeflenen yüzde 3-yüzde 3,25 aralığına yükselterek 2008'in başlarından bu yana en yüksek seviyeye çıkarmış olacak.