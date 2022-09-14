Dolar/TL yatay bir seyir izliyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL dünkü ABD enflasyon verisinin ardından 18,24'ten 18,25'e yükselmişti. Kur bu seviyeden işlem görüyor.



Euro/TL 18,23 civarında hareket ediyor.



ABD'de beklentilerin üzerinde artış gösteren enflasyon daha hızlı faiz artışlarını beraberinde getireceği beklentisiyle riskten kaçışı tetikledi.

Riskten kaçış doların uluslararası piyasalarda güçlenmesine neden oldu. Dolar endeksi 109 seviyesinin üzerine çıktı.



Euro/dolar paritesi veri sonrasında 1 seviyesinin üzerine çıksa da yeniden 1'in altına geriledi.



ENFLASYON SONRASI FED'DEN NE BEKLENİYOR?



Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırmasına artık kesin gözüyle bakarken 100 baz puanlık dev bir faiz artırımına da yüzde 38 ihtimal veriyor.



Enflasyon verileri açıklanmadan önce 100 baz puan faiz artırımına verilen olasılık sıfırdı. Bazı analistler önümüzdeki aylarda Fed faizinin geleceği tepe noktasına ilişkin beklentilerini de yukarı çekti.

Fed, merakla beklenen faiz kararını 21 Eylül'de açıklayacak.