Bunlar da ilginizi çekebilir

Piyasalar, Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin önümüzdeki ay gerçekleşecek toplantısında 75 baz puan artırmasına yüzde 85,5, 50 baz puan faiz artırmasına ise yüzde 14,5 ihtimal veriyor.

Fed yetkilileri dünkü açıklamalarında yıllardır düzenlenen en agresif enflasyon mücadelesinde hız kesmeyi düşünmediklerini belirtti. Fed yönetim kurulu üyesi Lisa Cook, Chicago Fed Başkanı Charles Evans ve Minneapolis Fed Başkanı Nael Kashkari, enflasyon mücadelesinin sürdüğünü ve merkez bankasının tutumunda değişiklik yapmayacağını belirtti.

Doları başlıca altı para birimi karşısında ölçen dolar endeksi yüzde 0,04 artarak 112.29 dolara yükselirken dün yüzde 1 artışla haftanın dip seviyesi olan 110.05 seviyesinden uzaklaşmıştı.

Dolar/TL, bankalararası piyasada 18,58 civarında işlem görüyor. Kur, dün 18,61'le tüm zamanların en yükseğini gördü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.