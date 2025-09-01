Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve açıldığı günden bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli programlarla dolu dolu geçen bir ayın ardından görkemli bir final yaptı.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) ev sahipliğinde 1 – 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar, “Aile Yılı” kapsamında “Ailecek Fuardayız” temasıyla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Esnafa adeta can suyu olan fuar, aynı zamanda vatandaşlar için moral ve motivasyon kaynağı olurken, çevre il ve ilçelerden de yoğun katılım gördü.

Konserlerle Coşku Zirveye Çıktı

Tamamen sponsorların desteğiyle düzenlenen konserlerde Türkiye’nin sevilen sanatçıları Kahramanmaraşlılarla buluştu. Ceza ile başlayan müzik şöleni, Mustafa Ceceli, Buray, Murat Kekilli, Merve Özbey, Mahmut Tuncer ve Gökhan Türkmen gibi ünlü isimlerin sahne aldığı konserlerle devam etti. Her akşam binlerce vatandaş fuar alanını doldurarak sanatçıların sevilen şarkılarına eşlik etti.

Çocuklar ve Gençler Eğlenceye Doydu

Fuar süresince çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun alanları, şişme parkurlar, illüzyon ve jonglör gösterileri, 8D sinema, kukla şovları ve çeşitli yarışmalar büyük ilgi gördü. Minyatür Murat’ın sahne performansları, balon şovları ve maskot gösterileri ise çocukların neşesine neşe kattı.

Kültürel Etkinliklerle Zenginleşti

Fuarda tiyatro gösterilerinden söyleşilere, yarışmalardan kültürel etkinliklere kadar birçok organizasyon düzenlendi. “Rafadan Tayfa” ve “Kukuli” çocuk gösterileri büyük beğeni toplarken, Mehmet Ercan’ın sunumuyla gerçekleştirilen “Aileler Yarışıyor” programı ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşattı.

Zekeriya Efiloğlu’nun “Aile İçi İletişim” ve Sıtkı Aslanhan’ın “Bu Çağda Aile Olmak” konulu konferans ve söyleşileri ise aile bağlarını güçlendirmeye yönelik mesajlar verdi.

“Karacaoğlan Âşıklar, Ozanlar ve Şairler Bayramı” ve Kafkas Kültür Derneği’nin sahne aldığı halk dansları gösterileri de fuara kültürel bir renk kattı.

Büyükşehir Belediyesi’nden Değerlendirme

Fuarın son gününde Aksu Haber canlı yayınına bağlanarak değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“20 yıl aradan sonra yeniden başlattığımız Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördü. Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliklerini tanıtmak, esnafımıza katkı sağlamak ve halkımıza moral vermek amacıyla düzenlediğimiz fuar, her yaştan ziyaretçiye hitap eden içerikleriyle şehrimizin sosyal hayatına canlılık kattı. Emeği geçen tüm ekiplere ve katılım gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”