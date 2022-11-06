Toplamda 15 bin ton domates üretimi yapılan mahallede, geçen yıl yoğun kar yağışı nedeniyle yıkılan seraların yerine yeniden devlet destekli seralar kuruldu ve üretim açısından yine 15.000 ton rekolte bekleniyor.

Çiftçilerin serada ürettiği aroması ve kalitesi yüksek domatesler üreticiler tarafından tarla başında alınarak kent merkezine ve çevre illere pazarlanıyor.

Yaklaşık 200 çiftçiden oluşan bölgede domates üretimi yapan Doğan Güngör, “Genelde ürettiğimiz domatesi doğu şehirlerine ve çevre illere gönderiyoruz.” dedi.