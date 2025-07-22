Kahramanmaraş’ta bu yıl YKS’ye damga vuran başarı hikâyesi, özel bir öğrenciden geldi. Down sendromlu Şükriye Efser Kaya, aldığı puanla yalnızca ailesinin değil, tüm Türkiye’nin gururu oldu.

Dulkadiroğlu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Şükriye Efser Kaya, 2025 YKS’de gösterdiği başarıyla yürekleri ısıttı. Down sendromlu Şükriye, Temel Matematik testinde 11 doğru yaparak toplam 225 puan aldı.

Şükriye’nin bu başarısı, özel eğitimde sınırların azimle nasıl aşıldığını bir kez daha gösterdi.

91 diploma notuyla mezun olan Şükriye, öğretmeni Medine Polattemir’in desteğiyle hayallerinin peşinden yürüdü.

Şükriye Efser Kaya’nın başarısı, sadece Down sendromlu bireyler için değil, tüm özel öğrenciler için ilham oldu.