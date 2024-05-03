Özellikle deprem sonrası vatandaşların manevi anlamda rahatlaması ve dinlenebilmesi açısından çeşitli sanat etkinlikleri düzenlenirken bu etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü hocası Dr. Ezgi Tekgül, Güzel Sanatlar Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Arzu Mustafayeva ile birlikte bir konser gerçekleştirdi.

Konser sonrası Aksu habere özel açıklamalarda bulunan Dr. Ezgi Tekgül şu ifadelere yer verdi.

Sonrasında tekrarının olmasını dilediğini belirten Dr. Arzu Mustafayeva şu sözlerine yer verdi.

