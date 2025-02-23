Kahramanmaraş Tabipler Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel Tıp Bayramı Balosu, sağlık çalışanlarını ve doktorları bir araya getirdi. Etkinlik, HG Hospital başta olmak üzere birçok sponsorun katkılarıyla gerçekleştirildi.

Geceye ünlü sanatçı Işın Karaca damgasını vururken, performansıyla sağlık çalışanlarına unutulmaz anlar yaşattı. Sağlık camiasının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Kahramanmaraş’ın sağlık hizmetlerine katkıda bulunan isimler de unutulmadı.

Gecede HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halil Gürsoy, Tabipler Odası tarafından plaketle onurlandırıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Dr. Gürsoy, “Tabipler Odası tarafından düzenlenen Tıp Balosuna hekim kadromuzla katılmanın mutluluğunu yaşarken, tarafıma plaket takdim eden Başkanımız Dr. Lütfü Tiyekli ve ekibine teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Balo, sağlık çalışanları arasında birlik ve dayanışmayı pekiştirirken, gece boyunca katılımcılar keyifli vakit geçirdi. Tabipler Odası, etkinliği organize eden ekibine ve destek veren tüm sponsorlarına teşekkür ederek, bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti.