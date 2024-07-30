Şehidimizin ailesi ile bir süre hasbihal eden Dr. Selma Ünlüer hanımefendi, vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için feda-i can eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil dileğinde bulundu.





Şehidimizin ailesi ise ziyaretleri vesilesiyle duydukları memnuniyeti ifade ederek nazik ziyaretleri dolayısıyla Dr. Selma Ünlüer hanımefendi ve beraberindeki heyete teşekkür etti.





Dr. Selma Ünlüer hanımefendiye ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanımızın eşi Özlem İnan,İl Emniyet Müdürümüzün eşi Kudret Gökduman ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Fatma Özay da eşlik etti.