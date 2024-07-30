Şehidimizin ailesi ile bir süre hasbihal eden Dr. Selma Ünlüer hanımefendi, vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için feda-i can eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil dileğinde bulundu.

“Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı” Vatandaşlarla Buluşuyor “Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı” Vatandaşlarla Buluşuyor

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Şehidimizin ailesi ise ziyaretleri vesilesiyle duydukları memnuniyeti ifade ederek nazik ziyaretleri dolayısıyla Dr. Selma Ünlüer hanımefendi ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
 

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Dr. Selma Ünlüer hanımefendiye ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanımızın eşi Özlem İnan,İl Emniyet Müdürümüzün eşi Kudret Gökduman ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz  Fatma Özay da eşlik etti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu