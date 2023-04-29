28. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı DR. Tuba Köksal, millet ittifakını sert bir dil ile eleştirdi.

Milletvekili Adayı Köksal, “Bunların dertleri millete hizmet etmek değil, vatandaşlarımız da her şeyin farkında ve bilincindeler elhamdülillah” dedi.

28. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı DR. Tuba Köksal, Pınarbaşı mahallesinde kadınlarla bir araya geldi.

Milletvekili Adayı DR. Köksal, burada deprem süreci ve 14 Mayıs genel seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

28. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı DR. Tuba Köksal, millet ittifakını sert bir dil ile eleştirdi.

Daha iyi daha güzel Kahramanmaraş için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten DR. Köksal, “Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Allah bir daha bu acıları bizlere yaşatmasın inşallah. Çok büyük bir acı yaşadık. Bu yaşadığımız kıyamet gibi bir şeydi, acılarımızı birlikte saracağız. Daha güzel Kahramanmaraş için çalışacağız. Burada herkese görev düşüyor. Eksik gördüğümüz olması gerekenler var ise bunu uygun bir dil ile ilgililere ileteceğiz. Seçim dönemi maalesef böyle bir sürece denk geldi. Gönül isterdi ki daha iyi şartlarda bu çalışmaları yapalım” diye konuştu.

“BU SEÇİM VATAN SEVDALILARIYLA BÖYLE BİR DERDİ OLMAYANLARIN SEÇİMİ”

Kahramanmaraşlı seçmenin millet ittifakına 14 Mayıs tarihinde gerekli cevabı vereceğine dikkat çeken Milletvekili Adayı DR. Tuba Köksal şu ifadelere yer verdi; “ Vatandaşlarımız neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Hiçbir şekilde art niyetlilere fırsat vermiyor. Allah’ım zalimlere fırsat vermesin. Bunların dertleri millete hizmet etmek değil, vatandaşlarımız her şeyin farkında. Bu süreci çalışarak hep beraber üstesinde geleceğimizi düşünüyorum. Bu seçim dönemi hepimizin de bileceği üzere kritik bir seçim dönemi. Vatan millet sevdalısı insanlarla böyle bir derdi olmayanların seçimi. Onları kimlerin desteklediğini görüyoruz. Terör örgütü unsurlarının oyları kime yönlendirdiğini biliyoruz. Ben şehrimizdeki insanlarımızın ferasetine güveniyorum. 14 Mayıs tarihinde onlara gerekli cevabı sandıkta vereceklerdir.”