Asrın Felaketi Olarak Adlandırlan Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Ardından Düğünler Tekrar Başlarken, Gelinlikçiler De Yoğun Talebe Yetişmek Çaba Harcıyor.

Stresli Geçen Afet Süreci Sonrası Düğün Yapacak Olan Genç Kızlar Gösterişli Gelinliklere İlgi Gösterirken, Sadece Nikâh Yapacak Olanlar İse Daha Sade Modelleri Tercih Ediyor.

Yazın Da Etkisiyle Yoğunlaşan Düğün, Nişan Ve Nikâhlar İçin Gelin Adaylarının Siparişlerini Yetiştirmeye Çalışan Gelinlik Moda Evleri Yaşanan Yoğunluktan Memnun.

İşletmeci Hülya Darendeli Piyasa Canlandığını Söyleyerek, Düğün Hazırlığı Yapan Çiftlerin Bazıları Gelinlikleri Satın Almak Yerine Kiralıyor Dedi.