Kahramanmaraş’ta düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altın piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftler ve davetliler, takı alışverişi için kuyumcuların yolunu tutarken, özellikle çeyrek, yarım ve tam altın satışlarında artış yaşanıyor.

Kentte uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Ali Alcı, düğün sezonuyla birlikte alışverişlerin canlandığını belirterek, “Vatandaşlarımız, altın fiyatlarının yükselmesine rağmen geleneksel takı kültüründen vazgeçmiyor. Özellikle çeyrek, yarım ve tam altın alımlarında ciddi bir artış söz konusu,” dedi.

Altın fiyatlarının son dönemde dalgalı bir seyir izlediğini belirten Alcı, genel satışların ise mevsim normallerine uygun şekilde seyrettiğini ifade etti. Alcı ayrıca, bu hareketliliğin kuyumcu esnafı açısından her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli bir ekonomik katkı sağladığını dile getirdi.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalanmaların sürebileceğini belirtiyor. Buna rağmen, vatandaşların düğün sezonunda geleneksel hediye ve yatırım aracı olarak altını tercih etmeye devam etmesi bekleniyor.