Osmanlı döneminden günümüze uzanan köklü bir geleneğin ürünü olan Kahramanmaraş'ın ceviz oyma sandıkları, düğün sezonunun açılmasıyla yeniden vitrinlerdeki yerini aldı. Tarihi saraylara gelin giderken çeyiz sandığı olarak taşınan bu eşsiz el sanatı ürünü, günümüzde de hem geleneksel hem modern çizgilerle hazırlanarak genç kızların çeyizlerini süslüyor.

2017 yılında tescillenerek kültürel miras olarak kayda geçen Maraş sandığı, dayanıklı ve estetik ceviz ağacından, tamamen el işçiliğiyle üretiliyor

Kahramanmaraş’ın usta oymacıları, bu sanatın yaşatılmasının önemine dikkat çekiyor. El oymacılığı geleneğini sürdüren Mehmet Kara, Son yıllarda el sanatı ürünlerine olan ilginin azaldığını, satışların durgun olduğunu belirtiyor. Buna rağmen düğün sezonunun başlaması, özellikle nostaljiye ve el işçiliğine önem veren aileler arasında Maraş sandıklarına ilginin olduğunu belirtti. “Her genç kızın bir sandığı olmalı,” diyerek bu kültürel değerin yaşatılması gerektiğini vurguluyor.

Ancak ustalar, son yıllarda el sanatı ürünlerine olan ilginin azaldığını, satışların durgun olduğunu belirtiyor. Buna rağmen düğün sezonunun başlaması, özellikle nostaljiye ve el işçiliğine önem veren aileler arasında Maraş sandıklarına ilgiyi artırıyor.

Ceviz ağacının doğal güzelliği, oyma sanatının zarafetiyle birleşerek sadece işlevsel bir ürün değil, aynı zamanda estetik bir çeyiz parçası sunuyor.