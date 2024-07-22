Evliliğe ilk adımı atacakların uğrak yeri olan kınacılar düğün sezonunun açılması ve işlerin yoğunlaşmasından dolayı oldukça mutlu.

Özellikle gelinlerin düğünden önce vazgeçilmez en büyük eğlencelerinden biri olan kına geceleri için kına malzemesi satan esnaflarda da düğün sezonuyla birlikte hummalı bir çalışma yapılıyor.

Kına tepsisinden, kahve bardağına; halay mendilinden konfetisine kadar yüzlerce ürünü tedarik ederek müşterilerini bekleyen kınacılar sezondan umutlu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan kapalı çarşı esnaflarından İhsan Tanış fiyatların normal seviyelerde seyrettiğine dikkat çekerek düğün sezonu dolayısıyla yoğunluklarının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt