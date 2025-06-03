Gazeteci Bekir Doğan’ın Kızı Nefise ile Prof. Dr. Zekeriya Pak’ın Oğlu Yahya, Görkemli Bir Törenle Dünya evine girdi.

Kahramanmaraş, muhteşem bir düğün törenine ev sahipliği yaptı. Gazeteci Bekir Doğan ve eşi Gülay Doğan’ın kızları Nefise Doğan ile Prof. Dr. Zekeriya Pak ve eşi Özgül Pak’ın oğulları Yahya Pak, seçkin davetlilerin katılımıyla düzenlenen görkemli bir nikâh merasimiyle hayatlarını birleştirdi.

Genç çiftin nikâhını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel kıyarken, evlilik cüzdanı Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer tarafından gelin Nefise Doğan’a takdim edildi. Nikâh masasında birbirlerine “evet” diyerek ömür boyu birlikteliğe adım atan çift, salondaki konukların alkışları eşliğinde yeni hayatlarına başladı.

Coşku dolu gecede Doğan ve Pak ailelerini, yakın akrabaları, dostları ve çok sayıda seçkin davetli yalnız bırakmadı. Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, AK Parti İl Başkanı Burak Gül, eski Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, eski Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve birçok seçkin isim katıldı.

Siyaset, akademi, medya ve iş dünyasından yoğun ilgi gören düğün töreni, müzik ve dans eşliğinde geç saatlere kadar sürdü. Gecede mutlulukları gözlerinden okunan Nefise ve Yahya çifti, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Yeni evli çifte ömür boyu mutluluklar dileriz.