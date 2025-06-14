Bolu Belediyesi, düğün, sünnet, taziye gibi özel gün ve anlarda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye, bu tür organizasyonlarda kullanılmak üzere ücretsiz çadır, masa ve sandalye desteği sunuyor.

Vatandaşlar; cenaze, düğün, nişan, sünnet, asker eğlencesi gibi özel günlerinde Bolu Belediyesi’nden masa, sandalye ve çadır talebinde bulunabiliyor. Bunların dışında yayla ve hacet bayramı, kermes gibi farklı etkinlikler için de talep edilmesi halinde bu hizmet ücretsiz olarak sağlanıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla başlayan hizmetten faydalanmak isteyenler, taleplerini yazılı bir dilekçeyle ileterek başvuru yapabiliyorlar.

Adrese teslim edilip adresten teslim alınıyor Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, talep edilen tarihte çadır, masa ve sandalyeleri belirlenen adrese teslim ediyor. Etkinlik sonrası ise ekipmanlar yine belediye ekiplerince yerinden alınıyor. Böylece vatandaşlar hem organizasyon telaşından hem de yüksek maliyetlerden kurtulmuş oluyor.

Başvuru şartları neler? Bu ücretsiz hizmetten yararlanmak için tek şart, Bolu Belediyesi sınırları içinde yer alan 43 mahalleden birinde ikamet etmek. Başvurular; talep edilen ekipman türü ve adediyle birlikte, açık adres ve iletişim bilgilerini içeren yazılı bir dilekçeyle Bolu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hizmet Noktası gişelerinden yapılıyor. Başvuru sonrasında tüm malzemeler belirtilen adrese teslim ediliyor ve kullanım bitiminde yine belediye ekiplerince toplanıyor.