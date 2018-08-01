Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Toplantıda, şu gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı:
1- Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi,
2- Dulkadiroğlu Mahallesi 8220 ada 2 parsel numaralı arsanın satışının görüşülmesi,
3- Dulkadiroğlu Mahallesi 8220 ada 3 parsel numaralı arsanın satışının görüşülmesi,
4- Dulkadiroğlu Mahallesi 8220 ada 4 parsel numaralı arsanın satışının görüşülmesi,
5- İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi,
6- Dilek ve temenniler.