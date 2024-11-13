İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Kişisel Gelişim Mentoru Ömer Çam’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen birçok önemli konu ele alındı.

Etkili iletişim, stres yönetimi, motivasyon ve takım çalışması gibi başlıklar üzerinde duran Çam, katılımcılara interaktif bir ortamda tecrübelerini aktardı.

Ömer Çam, katılımcılara verimliliklerini artıracak değerli bilgiler sunarken, tecrübelerini de paylaşarak personelin iş ve günlük hayatlarına katkı sağlayacak öneriler sundu.

Seminere yoğun ilgi gösteren belediye çalışanları, verimliliklerini artırmaya yönelik değerli bilgiler edindi.