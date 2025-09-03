Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak pek çok önemli gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Mehmet Akpınar, meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Akpınar, “İlçemizi daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir hale getirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Tüm meclis üyelerimizin fikir ve katkılarıyla aldığımız kararların, Dulkadiroğlu’nun yarınlarına güzellik katacağına inanıyorum. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.” dedi.

Toplantıda; altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.

Alınan kararlar doğrultusunda Dulkadiroğlu’nun farklı mahallelerinde uygulanacak yeni projelerin kısa süre içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Toplantıya katılmayanların izinli sayılmalarının ardından bir daha ki Oturumda toplanmak üzere meclise ara verildi.