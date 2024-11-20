Modern ve samimi bir atmosfere sahip olan kafe, özellikle gençlerin vakit geçirebileceği bir buluşma noktası olarak tasarlandı.

Açılış töreninde vatandaşlar ve gençler mekana yoğun ilgi gösterdi. Başkan Akpınar, kafenin şehre kazandırılmasındaki amaçlarını şu sözlerle ifade etti: “Gençlerimizin daha sosyal, keyifli ve verimli vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. İtfaiye Kahve Molası Cafe, bu hedefin güzel bir örneği. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Açılışın ardından vatandaşlar mekanı gezerek ilk kahvelerini yudumladı. Lezzetli kahve çeşitleriyle dikkat çeken mekan, sıcak ve modern dekorasyonuyla ziyaretçilerini karşıladı.