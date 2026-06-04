Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını daha güçlü hale getirmek amacıyla yürüttüğü yol yenileme çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Cadde cadde, sokak sokak eş zamanlı olarak devam eden asfalt uygulamalarıyla, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerinden faydalanması hedefleniyor.

Bu kapsamda çalışmaların son durağı Dulkadiroğlu’ndaki Haydarbey Caddesi oldu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda sıcak asfalt serim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yavuz Selim Mahallesi’nin önemli ulaşım arterlerinden biri olan ve yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki, 8 metre genişliğindeki yol sıcak asfaltla kaplanıyor. 2 bin ton sıcak asfaltın kullanacağı çalışmalar sayesinde, arterlerde sürüş konforu ve trafik güvenliği yeniden sağlanıyor.