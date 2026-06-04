Başkan Görgel’den Elbistan’a Dev Yatırım Müjdesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Elbistan’da sürdürülen yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Pınarbaşı Caddesi ve Hacı Esat Efendi Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Görgel, ilçenin geleceğine yön verecek yatırımların hız kesmeden sürdüğünü söyledi.

"Elbistan’ın 100 Yılına Hizmet Edecek"

Elbistan’da yürütülen altyapı çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Başkan Görgel, “Elbistan’da bu sene sonunda altyapı çalışmalarımız nihayete erecek. Yapılan çalışmalar, Elbistan’ın 100 yılına hizmet edecek bir çalışma. İlçemiz içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon altyapısında önemli bir konfora kavuşacak” dedi.

Asfalt Çalışmaları Takvim Dahilinde İlerliyor

Yol yatırımlarına ilişkin bilgi veren Başkan Görgel, Pınarbaşı Caddesi’ndeki çalışmaların 10 Haziran’da tamamlanacağını belirterek, “Hacı Esat Efendi Caddesi’nde asfalt çalışmalarına 10 Haziran’da başlayacağız. 3 kilometrelik hattı 15 gün içerisinde tamamlayacağız. Çeçenistan Caddesi’nde çalışmalar 1 Temmuz’da başlayacak ve ay sonunda tamamlanacak. Tepebaşı ve Darende caddelerinde de belirlenen takvim doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yeni Taziye Evleri ve Kültür Merkezi Geliyor

Elbistan’a yönelik yeni yatırımları da açıklayan Başkan Görgel, merkez mahallelere iki yeni taziye evi kazandırılacağını belirtti. İlçeye modern bir kültür merkezi kazandırmak için de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışmaların sürdüğünü ifade eden Görgel, projenin hazırlık aşamasında olduğunu söyledi.

Söğütlü Çayı’na Bisiklet ve Yürüyüş Yolu

Vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlayacak projeler üzerinde de çalıştıklarını kaydeden Görgel, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin genişletileceğini belirtti. Söğütlü Çayı çevresinde yapılacak 1 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu projesinin ihalesinin tamamlandığını ve çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını açıkladı.

Kuzey İlçelere 500 Milyon TL’lik Yol Yatırımı

Elbistan’ın çöp sorununu Katı Atık Tesisi ile çözdüklerini ifade eden Başkan Görgel, ulaşım yatırımlarına ayrılan bütçenin büyüklüğüne dikkat çekerek, “Kuzey ilçelerimizde yol yapım çalışmaları için ayırdığımız bütçe 500 milyon TL. Bu yatırımlarla ulaşım konforunu önemli ölçüde artıracağız. Elbistan’ı deprem sonrası oluşan görüntü kirliliğinden de kurtaracağız” dedi.

Başkan Görgel, Elbistan’ın yeniden yapılanma sürecinde her alanda gelişmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.