Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da yeniden inşa sürecinin devam ettiği bölgelerde kaçak hafriyat dökümlerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Çevreyi, tarım arazilerini ve yaşam alanlarını korumayı amaçlayan ekipler, belirlenen döküm sahaları dışında gerçekleştirilen hafriyat boşaltımlarını anlık olarak takip ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kaçak hafriyat dökümlerinin çevre ve insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekilerek, kurallara aykırı hareket eden kişi ve işletmelere yönelik yasal işlemlerin kararlılıkla uygulandığı belirtildi.

Kurallara Uymayanlara Ağır Yaptırım

Denetimler kapsamında belirlenen döküm alanları dışında hafriyat atığı bırakan kişi ve işletmelere 191 bin 867 TL’ye kadar idari para cezası uygulanıyor. Yetkililer, çevre kirliliğine neden olan ve doğal alanlara zarar veren uygulamalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Elbistan’da 3 Resmi Döküm Sahası Bulunuyor

Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolsüz şekilde çevreye bırakılmasının önüne geçmek amacıyla Elbistan’da resmi döküm alanları oluşturuldu. İzgın Mahallesi ile Maraba Mahallesi’nde bulunan toplam 3 farklı noktada hafriyat atıkları kontrollü şekilde kabul ediliyor.

Vatandaşlara İhbar Çağrısı

Büyükşehir Belediyesi, çevreyi koruma çalışmalarına vatandaşların da destek vermesini isteyerek, kaçak hafriyat dökümlerine ilişkin ihbarların ALO 153 Büyükşehir İletişim Merkezi üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Yetkililer, çevrenin korunması ve şehir estetiğinin sürdürülebilir şekilde sağlanabilmesi için denetimlerin ilçe genelinde kesintisiz devam edeceğini belirtti.