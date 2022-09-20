Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt’tan boşalan makama Onikişubat İlçesi Saçaklızade İlkokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Mart atandı.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Hüseyin Mart, bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı Harun Kurt’a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Burada Aksu Haber’e konuşan Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart Dulkadiroğlu için gece gündüz demeden çalışmaya ve çıtayı daha da yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.



Hüseyin Mart kimdir?

Yeni İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin MART, 1972 yılında Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde doğmuş, ilk ve orta öğrenimini doğum yeri olan Düziçi’nde tamamladıktan sonra 1989 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü kazandı. 1993 yılında bu fakülteden mezun oldu. 1993-1994 yılları arasında Erzurum –Tekman Çağlar Köyü İlkokulu, 1994 den günümüze kadar Kahramanmaraş’ımızın çeşitli okullarında sınıf öğretmenliği, müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı görevlerinde bulundu. Son olarak Saçaklızade İlkokulu müdür yardımcısı iken; Bakanlığımızın 13/09/2022 tarihli kararnamesi ile Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hüseyin Mart, evli ve iki çocuk babasıdır.