Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş'ta planlanan yeni rezerv alanlar için bir adım attı. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı 4 mahalle ve 6 cadde Bu yeni rezerv alanlar olarak ilan edildi.

Yeni Rezerv Alanlar:

Sakarya Mahallesi

İsa Divanlı Mahallesi

Şıh Turan Mahallesi

Ekmekçi Mahallesi

Şehit Eşbah Osman Caddesi

Şehit Mıllış Nuri Caddesi

Şekerli Caddesi

Yüzbaşı Mahmut Bey Caddesi

Ali Yaman Caddesi

Merkez Demirciler Caddesi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi sınırları içinde bulunan bu mahalleler ve caddeler, rezerv alan kapsamına alınarak gelecekteki planlamalara olanak sağlayacak. Bu adımın şehrin planlı ve sürdürülebilir kalkınması için önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt