Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş'ta planlanan yeni rezerv alanlar için bir adım attı. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı 4 mahalle ve 6 cadde Bu yeni rezerv alanlar olarak ilan edildi.
Yeni Rezerv Alanlar:
Sakarya Mahallesi
İsa Divanlı Mahallesi
Şıh Turan Mahallesi
Ekmekçi Mahallesi
Şehit Eşbah Osman Caddesi
Şehit Mıllış Nuri Caddesi
Şekerli Caddesi
Yüzbaşı Mahmut Bey Caddesi
Ali Yaman Caddesi
Merkez Demirciler Caddesi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi sınırları içinde bulunan bu mahalleler ve caddeler, rezerv alan kapsamına alınarak gelecekteki planlamalara olanak sağlayacak. Bu adımın şehrin planlı ve sürdürülebilir kalkınması için önemli bir adım olduğu belirtiliyor.
Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt