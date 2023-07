Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Kahramanmaraş’a kazandırdığı Doğal Yaşam Parkı ve Mesire Alanı içerisinde yer alan ve oldukça yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Mini Hayvanat Bahçesi’nde genel bakım çalışmaları yapıldı. Barınakların detaylı bir şekilde temizlendiği çalışmada, hayvanların da kontrolden geçirildiği bildirildi. Bu çalışmalarla hayvanların daha sağlıklı bir ortamda yaşam sürdüğü ifade edilirken, bu çalışmaların günlük, aylık ve yıllık olarak düzenli bir şekilde yapıldığı bildirildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mini hayvanat bahçesine olan ilgiden bahsetti. Bu yoğun ilgi neticesinde hayvanların zaman zaman dinlendirildiğini belirten Başkan Okay, bu dinlenme süresinde hayvanlara ve barınaklara genel bakım yapıldığının altını çizdi. Hayvanların rutin sağlık kontrolleri dışında genel bir sağlık taramasından geçtiğini anlatan Başkan Okay, barınakların da bu sürede detaylı bir şekilde temizlendiğini ve elden geçirildiğini söyledi. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Doğal yaşam parkımızın gözdesi olan mini hayvanat bahçemizin sakinlerine en iyi şekilde bakıyoruz. Alanında uzman ekiplerimiz onların daha sağlıklı bir hayat sürmesi adına gereken tüm çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda rutin kontrol ve bakımlar dışında genel olarak bir sağlık taraması, bakım ve tadilat çalışması yapıyoruz. Tüm bu çalışmalar tamamlanarak sevimli dostlarımızı ziyaretçilerimize hazırladık. Doğal yaşam parkımızda ziyaretçilerimiz sevimli dostlarımızla zaman geçirebilirler.”