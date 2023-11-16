Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın talimatıyla yapımına başlanan Şelale Park’ta çalışmalar tamamlandı.

Kısa bir süre sonra hizmete girecek olan park ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “İlçemize ve Bayazıtlı mahallemize değer katacak bir projeyi daha tamamladık. Kısa bir süre sonra açılışını yaparak hizmete sunacağız. Konumu ve konsepti ile Kahramanmaraş’ın dikkatini çekecektir. Cevizli parkta olduğu gibi şelale parkta da vatandaşlarımız aileleriyle birlikte nezih bir ortamda vakit geçirebilecekler. Ben Dulkadiroğlu’na ve Kahramanmaraş’a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

