Olay yerine hızlı bir şekilde intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Araçta maddi hasar meydana geldi.

Ayrıca Afşin’de iş makinesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu

sevin Mahallesi’nde, Kızılkaya mevkiinde meydana gelen olayda, sebebi bilinmeyen bir yangın iş makinesini alevler içinde bıraktı.

Yolda ilerlerken bir anda alev alan iş makinesinin operatörü, durumu hızlı bir şekilde 112 acil çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Yangınlarda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmaması ise teselli kaynağı oldu.