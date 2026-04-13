Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.