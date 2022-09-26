Erzincan Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Refahiye Belediyesi iş birliğinde Dumanlı Tabiat Parkı'nda düzenlenen organizasyonda, 81 ilden 100 sporcu pedal çevirdi.



Elit erkeklerde 6, yıldızlarda 3 tur şeklinde düzenlenen organizasyonda, sporcular 3,5 kilometrelik parkurda dereceye girmek için ter döktü.

Kahramanmaraş'tan katılan ve yarışmayı önde tamamlayan 6 sporcu şehrini gururlandırdı.

Elit erkekler de 1. İbrahim Gülmez olurken Kadınlarda Ebrar Kangal 3. oldu

Yıldız A erkeklerde Samet Baştatar 2., Yıldız B erkekler de ise Harun Kahveci 1., Mehmet Emin Cansarı 2., Arda Aytekin de 3. oldu