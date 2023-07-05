Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 87 kuruş zam geliyor.

Motorine zam, otogaza indirim

Dünkü zammın ardından benzinin litre fiyatı, İstanbul Anadolu yakasında 26,15 TL'ye kadar çıkarken diğer gruplara zam gelmemişti.

Bu gece motorine zam beklenirken otogazda ise 65 kuruşluk indirim gerçekleşeceği belirtiliyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimde döviz kurundaki yükseliş ve Brent petrol fiyatındaki hareketler etkili oluyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin : 26,15 TL

: 26,15 TL Motorin : 23,89 TL (Zammın ardından 24,76 TL olması bekleniyor)

: 23,89 TL (Zammın ardından 24,76 TL olması bekleniyor) Otogaz: 11,33 TL (İndirimin ardından 10,68 TL olması bekleniyor)

(İstanbul Anadolu baz alınarak hesaplanmış ortalama değerlerdir. Bulunduğunuz konum başta olmak üzere pek çok etmene bağlı olarak fiyatlar değişmektedir.)